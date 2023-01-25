Подмосковье 25 января 2023, 13:30 Еще 7 автомобилей с гуманитарной помощью отправили из Подмосковья в зону СВО

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Подмосковье отправило в зону СВО еще 16 тонн вещей, продуктов и медицинских изделий по заявкам военнослужащих. Их доставили волонтеры из Наро-Фоминска.

Организатором миссии стала Ольга Пархоменко. Это ее 56-я поездка. За год волонтеры отвезли бойцам свыше 600 тонн полезного груза. Она, ее соратник Эдуард Перебиковский и другие добровольцы попадали под обстрел семь раз и ни разу волонтеры не повернули назад.

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Среди гуманитарного груза — именные посылки, продукты, домашняя выпечка, одежда, обувь, сладости и многое другое. В том числе — «Нива», которую приобрели на средства одного из добровольцев и прихожан церкви Покров на Городне, и коробка с квадрокоптером от четырехлетнего Влада, которому подарили технику на день рождения.

Ранее губернатор встретился со школьниками, чьи отцы отправились в зону СВО. Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа.

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