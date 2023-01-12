12 января 2023, 17:14
Еще 67 «Точек роста» откроется в Подмосковье в 2023 году
В этом году в Московской области появятся еще 67 центров «Точка роста». Проект позволяет получать качественное образование в независимости от места жительства.
«Проект позволяет ребятам даже из отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий», — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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С начала реализации проекта в регионе запустили 365 таких центров, а в 2024 году планируется открытие еще 87 «Точек роста».
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Отметим, мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
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Минобразования Подмосковья
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