Подмосковье 05 сентября 2023, 11:07 Еще 67 образовательных центров «Точка роста» открыли в Подмосковье Министерство образования Московской области

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В Подмосковье заработали еще 67 «Точек роста». Новые образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей открылись в 36 городских округах, о чем сообщили в Министерстве образования региона.

Теперь в Подмосковье работают 432 образовательных центра «Точка роста». Это федеральный проект «Современная школа», который позволяет ребятам даже из отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий. В центрах есть цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, роботы-манипуляторы, конструкторы для практики программирования, современные наборы для изучения робототехнических систем.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников и студентов с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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