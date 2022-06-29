Еще 650 аппаратов для обмена бутылок на баллы установят в Подмосковье

Компания «РТ-Инвест», входящая в госкорпорацию «Ростех», определила подмосковные города, где активнее всего используются фандоматы.

В десятке лучших — Балашиха, Красногорск, Королев, Химки, Мытищи, Домодедово, Долгопрудный, Люберцы, Одинцово и Подольск. Вместе эти города собрали более 27 тонн вторичных ресурсов.

География расположения и модельный ряд экопунктов «РТ-Инвест» постоянно расширяются. До конца года в Подмосковье будет установлено более 650 устройств.

Абсолютным лидером стала Балашиха — жители сдали 4,5 тонны тары.

Красногорск сдал четыре тонны, Мытищи — 3,5 тонны, Королев — более трех тонн, Химки и Одинцово — по 2,5 тонны, Люберцы — две тонны, Домодедово, Долгопрудный и Подольск — по 1,5 тонны. В общей сложности сдано на переработку более одного миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Собранная пластиковая и алюминиевая тара была извлечена из фандоматов в пригодном для переработки виде. Это экономит ресурсы на транспортировку и сортировку отходов.

Переработанные алюминиевые банки становятся сырьем для производства новой тары для напитков, столовых приборов или автомобильных деталей. Из полимерных фракций производятся синтетические ткани, утеплители и новые пластиковые товары народного потребления.

Фандоматы «РТ-Инвест» устанавливают в торговых центрах, парках, МФЦ, школах и спортивных центрах. Уже установлено 428 фандоматов в 24 городских округах: 215 — в школах, 51 — в физкультурно-оздоровительных комплексах, 13 — в МФЦ, 40 — в магазинах, 109 — на улицах.

«РТ-Инвест» создал собственное производство устройств в Климовске. При производстве экопунктов используют российские комплектующие. Отмечается, что степень локализации производства превысила 80%. Компания применяет новое отечественное электронное оборудование. Кроме того, компания ведет разработку собственного микроконтроллера.

Сеть фандоматов «РТ-Инвест» — это первый крупнейший в России проект по сбору вторичных ресурсов. В Подмосковье создана централизованная система обмена тары на баллы и скидки, которые можно потратить на покупку продуктов и оплату услуг. Партнерами «РТ-Инвест» являются сеть магазинов «ВкусВилл» и сервис UDS.

Сдавая тару в своем регионе, жители Подмосковья могут использовать баллы по всей России. Так, 11 тысяч пользователей потратили 345 тысяч бонусных рублей в магазинах «ВкусВилл». Еще 4600 человек суммарно получили более трех миллионов баллов в программе UDS.

Компания «РТ-Инвест» создает комплексную систему обращения с отходами и стремится к достижению нулевого захоронения.