Еще 65 станций для зарядки электротранспорта появится в Подмосковье в этом году

В Московской области до конца года появится 65 новых станций для зарядки электротранспорта. Установкой занимается компания АО «Мособлэнерго». Об этом рассказала пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

До конца года в Подмосковье установят 25 электрозарядок в опорах наружного освещения и 40 отдельно стоящих зарядных станций для электротранспорта.

Работы проведет «Мособлэнерго» в рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта».

Новые станции появятся в 19 округах региона по 31 адресу. Зарядки получат жители Подольска, Люберец, Дзержинского, Клина, Дмитрова, Фрязина, Лобни, Реутова, Солнечногорска, Красногорска, Истры, Одинцова, Химок, Краснознаменска, Электростали, Ступина, Раменского, Сергиева Посада, Щелкова.

Жители сами выбрали адреса, где хотят видеть станции зарядки электротранспорта. Опрос проводили на официальном сайте Министерства энергетики Подмосковья.

С начала года компания «Мособлэнерго» уже установила 29 станций электрозарядки в опоры двойного назначения — «Умные опоры». Восемь из них расположены в Зарайске, четыре — в Балашихе, пять — в Жуковском, три станции — в Железнодорожном. В Люберцах, Реутове, Химках, Щелкове установлено по две станции, одна электрозарядка — в Электрогорске.

В Подмосковье сегодня функционирует 182 электрозарядные станции. Их обслуживанием занимается АО «Мособлэнерго».

Доступ к станциям бесплатный. Зарядить можно не только автомобиль, но и электрические самокаты и велосипеды. Управлять станцией можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт». Его можно скачать на платформах Google Play и App Store.

Каждую электрозарядную станцию оснастили номером телефона технической поддержки и подробной инструкцией по установке мобильного приложения и использованию станции.