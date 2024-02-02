Подмосковье 02 февраля 2024, 15:58 Еще 65 систем пожаротушения отремонтировали в домах Подмосковья в январе ГУСТ МО

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Жители Подмосковья оставили 65 заявок на ремонт общедомовой системы пожаротушения в январе. Управляющие компании отработали жалобы под контролем ГУСТ.

О ремонте оборудования просили жители Лобни, Люберец, Красногорска, Балашихи, Королева, Воскресенска и других округов. По сравнению с январем 2022 года количество жалоб по этому вопросу снизилось на 40%.

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ГУСТ Московской области напомнил, что состояние общего имущества дома — это основа для соблюдения требований пожарной безопасности. Захламленные коридоры, неисправные переходные двери, недоступные лестницы, импровизированные хранилища различных материалов — все это создает потенциальную угрозу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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