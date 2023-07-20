Подмосковье 20 июля 2023, 13:11 Еще 65 договоров на вывоз мусора заключили в Воскресенском кластере Подмосковья за июнь ООО "ЭкоЛайн-Воскресенск"

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Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» заключил 65 новых договоров с юридическими лицами на вывоз отходов. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Лидером по количеству договоров стал Раменский городской округ — здесь компании и организации подписали 21 контракт с региональным оператором. Еще 18 договоров заключено в Люберцах, восемь — в Воскресенске, семь — в Егорьевске, по четыре — в Жуковском и Шатуре, три — в Бронницах.

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По закону все компании и СНТ, работающие в Воскресенском кластере, обязаны заключить договор с региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск». За отсутствие такого соглашения предусмотрен штраф от 100 до 250 тысяч рублей.

Оформить договор с «ЭкоЛайн-Воскресенск» можно онлайн. Специально для этого на сайте компании в разделе «Обратная связь» есть отдельная форма. Еще один вариант — отправить заявку на электронную почту dogovor@ecoline-voskresensk.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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