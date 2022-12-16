Подмосковье 16 декабря 2022, 12:04 Еще 64 станции для зарядки электромобилей установили в Подмосковье

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Сеть зарядных станций для электротранспорта в Подмосковье пополнилась новыми объектами. С начала года еще 64 пункта для быстрой зарядки аккумуляторов появились на АЗС в 37 городских округах региона.

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Дополнительные 64 электрозарядные станции (ЭЗС) установлены на территории Подмосковья компанией «Россети Московский регион». Устройства позволяют наполнить энергией батарею электромобиля на 80% всего за 20 минут.

«Комплексы установлены на заправочных станциях „Лукойл“ и „Роснефть“ в 37 городских округах Московской области. Заряжаться на таких ЭЗС могут одновременно два электромобиля. Стоимость зарядки составляет 25 рублей за один киловатт-час», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Найти ближайшую станцию и забронировать зарядную сессию можно с помощью мобильного приложения «Россети Электротранспорт».

Подмосковье является одним из лидеров России по развитию инфраструктуры для электрокаров. В регионе работают уже более 300 пунктов для владельцев таких авто.

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