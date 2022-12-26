Подмосковье 26 декабря 2022, 18:57 Еще 63 семьи переселили из ветхого жилья в Подмосковье за неделю

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Более 140 человек из 63 семей Подмосковья получили ключи от новых квартир на прошлой неделе. В регионе продолжается реализация масштабной программы переселения из ветхого жилья.

Как сообщили в министерстве строительного комплекса, переселены жители из Сергиева Посада, Пушкино, Орехово-Зуева, Дубны и других городских округов. Ключи от нового жилья торжественно вручили в 15 муниципалитетах.

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«За прошедшую неделю расселено 63 аварийных помещения общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров. Всего переехал 141 житель», — рассказал министр областного стройкомплекса Владимир Локтев.

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Переселенцы получили недвижимость в новостройках, а некоторые предпочли получить денежный выкуп за свою ветхую квартиру.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе принимаются меры по досрочному выполнению программы переселения. Завершить реализацию текущего этапа нацпроекта планируется досрочно — до конца 2023 года.

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