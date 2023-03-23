Подмосковье 23 марта 2023, 12:42 Еще 600 видеокамер установят на дорогах Подмосковья в 2023 году

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В 2023 году в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения смертности и травматизма на дорогах Московской области появятся еще 600 камер фотовидеофиксации. Они дополнят существующую систему, состоящую из 1257 стационарных и 200 передвижных комплексов.

Комплексы «Азимут 4» эффективно работают для снижения уровня аварийности в 36 регионах России. Они могут распознавать 25 видов нарушений ПДД, в том числе непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем, тип грузов и другое. Кроме того, оборудование «Азимут 4» позволяет распознавать марку и цвет транспортного средства.

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Установкой и обслуживанием новых комплексов фотовидеофиксации занимается действующий оператор подмосковной системы контроля БДД «МВС Груп».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

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