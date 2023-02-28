Подмосковье 28 февраля 2023, 13:33 Еще 600 видеокамер установят на дорогах Подмосковья для контроля за соблюдением ПДД

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Для повышения безопасности на дорогах в Подмосковье установят еще 600 камер фотовидеофиксации. Это позволит снизить аварийность и смертность, рассказали в Минтрансе региона.

Сейчас в Подмосковье работает 1257 стационарных и 200 передвижных комплексов, теперь к ним прибавят еще 600, рассказал глава Минтранса Алексей Гержик. На участках, где установят камеры, также появятся информационные щиты.

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«Новыми камерами оснастят отдалённые участки региональных дорог — в точках, определенных Госавтоинспекцией, Минтрансом Подмосковья, а также владельцами дорог, аварийно-опасные участки и места концентрации ДТП, а также выделенные полосы общественного транспорта», — объяснил он.

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Технику установят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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