28 февраля 2023, 13:33
Еще 600 видеокамер установят на дорогах Подмосковья для контроля за соблюдением ПДД
Для повышения безопасности на дорогах в Подмосковье установят еще 600 камер фотовидеофиксации. Это позволит снизить аварийность и смертность, рассказали в Минтрансе региона.
Сейчас в Подмосковье работает 1257 стационарных и 200 передвижных комплексов, теперь к ним прибавят еще 600, рассказал глава Минтранса Алексей Гержик. На участках, где установят камеры, также появятся информационные щиты.
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«Новыми камерами оснастят отдалённые участки региональных дорог — в точках, определенных Госавтоинспекцией, Минтрансом Подмосковья, а также владельцами дорог, аварийно-опасные участки и места концентрации ДТП, а также выделенные полосы общественного транспорта», — объяснил он.
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Технику установят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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