Еще 600 объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber Еще 600 объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот в Подмосковье

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Свыше 230 земельных участков общей площадью 430 гектаров и 390 зданий принято в собственность Московской области с начала года. Вся эта недвижимость будет использована для экономики региона.

«Любое развитие территории предполагает наличие земли и объектов капитального строительства, которые могут быть вовлечены в оборот. По поручению губернатора Андрея Воробьева в этом направлении проводится большая работа», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Переданное в областную собственность имущество уже работает. На земле строятся социальные объекты и дороги, в зданиях реализуются инвестиционные проекты.

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«Среди знаковых объектов, переданных из федеральной собственности с начала этого года, отмечу поликлинику, построенную в Истре. Всего же для оказания медицинской помощи населению было передано 27 объектов недвижимости, включая главный корпус стационара», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Она же рассказала, что более 200 гектаров земли из полученных в этом году уже занято под строительство дорог. А под масштабные инвестиционные проекты переданы имущественные комплексы в Сергиевом Посаде и Долгопрудном.

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