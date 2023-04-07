Подмосковье 07 апреля 2023, 11:02 Еще 600 камер фотовидеофиксации установят на дорогах Подмосковья в этом году Минтранс Подмосковья

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Свыше 400 комплексов фотовидеофиксации установили на дорогах Подмосковья. До конца года на них разместят еще 600 установок.

Как рассказали в Минтрансе, камеры устанавливают на аварийно-опасных участках и местах концентрации ДТП.

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«Это отечественные комплексы последнего поколения „Азимут-4“, которые способны распознавать 25 видов нарушений ПДД, в том числе непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем», — сказал глава министерства Алексей Гержик.

Также в опасных местах устанавливают информационные щиты для водителей.

По статистике, число ДТП, а также погибших и раненных в авариях снизилось более чем на треть после установки камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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