07 апреля 2023, 11:02
Еще 600 камер фотовидеофиксации установят на дорогах Подмосковья в этом году
Свыше 400 комплексов фотовидеофиксации установили на дорогах Подмосковья. До конца года на них разместят еще 600 установок.
Как рассказали в Минтрансе, камеры устанавливают на аварийно-опасных участках и местах концентрации ДТП.
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«Это отечественные комплексы последнего поколения „Азимут-4“, которые способны распознавать 25 видов нарушений ПДД, в том числе непристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем», — сказал глава министерства Алексей Гержик.
Также в опасных местах устанавливают информационные щиты для водителей.
По статистике, число ДТП, а также погибших и раненных в авариях снизилось более чем на треть после установки камер.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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