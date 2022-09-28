Еще 60 жителей Королева стали донорами крови | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber Еще 60 жителей Королева стали донорами крови

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Очередная акция «Спасибо, донор!» прошла в наукограде 26 сентября. Сдать кровь пришли более 60 жителей Королева.

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На этот раз медикам удалось собрать 23 литра крови, которая будет направлена в медицинские учреждения Подмосковья. Донорские акции проходят в Королеве регулярно. Организаторами выступают молодежный центр «Космос», отделение переливания крови центральной городской больницы, Московская областная станция переливания крови.

Акции пользуются популярностью у жителей Королева. Отдать свою кровь приходят воспитатели, работники градообразующих предприятий, студенты. Процесс проходит в комфортных условиях и занимает не более 10 минут.

Почетным донорам Подмосковья предоставляется бесплатный проезд, а также ежемесячная компенсация за коммунальные услуги в размере 50% тем, кто получает пенсию. С начала года более 27 тысяч доноров Московской области получили увеличенную выплату.

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