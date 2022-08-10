Еще 60 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье

Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги еще 60 объектов недвижимости. Это 42 участка и 10 помещений для аренды и восемь участков на продажу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Один из участков, которые представили на аукционе для аренды, находится в Рузе, в поселке Колюбакино. Его площадь — более тысячи квадратных метров, и он подойдет для жилищного строительства. Срок аренды — 20 лет, а начальная цена — 99,5 тысячи рублей в год.

Также предпринимателям предложили арендовать на 10 лет помещение на улице Керамиков в Голицыне Одинцовского округа с начальной ценой 133,5 тысячи рублей в год. А в Шаховской предложили участок под рыболовство на срок 13 лет и 2 месяца. Начальная цена его аренды — 57,4 тысячи рублей в год.

Узнать подробнее о доступных участках можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса Подмосковья, которые стали доступны предпринимателям в августе.