Подмосковье 27 ноября 2023, 17:16 Еще 60 линий освещения отремонтировали на дорогах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Восстановление освещения на дорогах провели в 20 округах Подмосковья. На федеральных, региональных и муниципальных трассах отремонтировали свыше 60 неработающих линий.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы провели на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, Горьковском шоссе в Богородском округе и Павловском Посаде, а также на трассе А-107 в Дмитрове.

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«Для снижения аварийности в темное время суток в комплекс работ входит в том числе и контроль за существующими линиями освещения — на данный момент восстановлена работа более 60 неработающих линий. Это более 30 линий на региональных дорогах, 24 линии на муниципальных и семь — на федеральных трассах», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

На региональной сети работы провели на Носовихинском шоссе в деревне Черное, на Волоколамском шоссе у поселка Снегири, на Дзержинском шоссе в Котельниках и на других объектах.

На муниципальных дорогах освещение восстановили на улицах Андреса в Воскресенске, Первомайской в Щелкове, Митрофанова, Никитина и Красноармейской в Люберцах и других.

Кроме того, дорожные службы построили 14 километров новых линий для повышения безопасности движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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