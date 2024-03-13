Подмосковье 13 марта 2024, 13:55 Еще 60 километров ограждений установят на дорогах Подмосковья в 2024 году пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

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Безопасность дорог продолжают повышать в Подмосковье. В этом году в регионе установят еще около 60 километров ограждений в местах, где зафиксировано много аварий.

«Планируем смонтировать 48 километров металлических барьерных ограждений более чем на 200 участках дорог и 10 километров перильных ограждений у образовательных учреждений, чтобы повысить безопасность пешеходов», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

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Безопасность дорог повысят более чем в 30 городских округах. Наибольший объем работ выполнят в Щелкове, Истре и Чехове.

Ограждения также появятся в деревне Ханево в Волоколамском округе, около деревни Глядково в Можайске и на Северном шоссе в Серпухове.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева, с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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