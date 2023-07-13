Подмосковье 13 июля 2023, 16:29 Еще 60 ям отремонтировали на региональных дорогах в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Ямочный ремонт провели на улицах Ленина, Железнодорожной и Горького в Лобне. На региональных дорогах устранили 60 ям.

Весь процесс от выявления ямы до ее ликвидации профильные ведомства проверяют при помощи системы контроля и планирования работ.

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Сейчас специалисты работают над организацией безостановочного движения транспорта на смежных перекрестках в Лобне. Для этого отлаживают последовательное включение зеленых сигналов светофора. Это ускорит проезд машин на оживленных дорогах округа.

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