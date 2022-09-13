Еще 6 «Уроков цифры» проведут для школьников Подмосковья | 360°

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Еще 6 «Уроков цифры» проведут для школьников Подмосковья

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Новый сезон проекта «Урок цифры» стартует в Подмосковье. На шести занятиях учащиеся школ региона смогут познакомиться с IT-профессиями и современными технологиями, рассказали в пресс-службе Мингосуправления области.

Вице-губернатор Ирина Каклюгина напомнила, что Подмосковье ежегодно участвует в проекте «Урок цифры», потому что детям интересна и понятна такая форма подачи материала. Участие в занятия принимают свыше 1,5 тысячи школьников в год.

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«Ребятам интересна простая и понятная подача материала, при этом можно легко познакомиться с ИТ-профессиями и изучить современные технологии. Думаю, школьникам 1-11 классов понравятся новые темы уроков», — отметила она.

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Первый урок пройдет 26 сентября. Его посвятят искусственному интеллекту в стартапах, рассказала вице-губернатор.

«Уроки можно проходить в классе с учителем или дома самостоятельно. Материалы к каждому занятию появляются на официальном сайте проекта ближе к дате его начала», — сообщила Ирина Каклюгина.

«Уроки цифры» — это занятия информатике, на которых школьники тренируют навыки программирования на практике. Каждое из них посвящают отдельной теме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре. Он станет третьим образовательным кластеров в Подмосковье.

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