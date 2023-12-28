28 декабря 2023, 15:24
Еще 6 участков земли под строительство домов реализовали на торгах в Бронницах
В Бронницах через аукцион реализовали еще шесть земельных участков под строительство домов. Общая сумма лотов составила 9,3 миллиона рублей, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Площадь участков варьируется от 600 до тысячи «квадратов».
Реклама
Купить или арендовать землю могут физические и юридические лица. Лоты можно посмотреть на портале, по ссылке или на официальном интернет-ресурсе администрации.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Аукционы
Строительство
Бронницы
Реклама
Реклама