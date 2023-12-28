Подмосковье 28 декабря 2023, 15:24 Еще 6 участков земли под строительство домов реализовали на торгах в Бронницах Фото Минимущества

Читать 360tv в

В Бронницах через аукцион реализовали еще шесть земельных участков под строительство домов. Общая сумма лотов составила 9,3 миллиона рублей, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Площадь участков варьируется от 600 до тысячи «квадратов».

Реклама

Купить или арендовать землю могут физические и юридические лица. Лоты можно посмотреть на портале, по ссылке или на официальном интернет-ресурсе администрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».