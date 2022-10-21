Еще 6 участков передали в аренду для строительства домов в Подмосковье | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 14:41 Еще 6 участков передали в аренду для строительства домов в Подмосковье

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В Подмосковье прошли очередные торги, которые были посвящены праву заключения договоров аренды для шести земельных участков. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области. В общей сложности сумма продажи права аренды — больше 2,5 миллиона рублей.

В этом году были выставлены на торги 25 участков под индивидуальное жилищное строительство. В среднем срок аренды составляет 13 лет и два месяца. Из них ушли с молотка уже 20 участков.

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«Участки находятся в трех городских округах: Ступино, Домодедово и Рузе. Жители Подмосковья могут получить также в аренду земли под садоводство, туристическое обслуживание, склады, дорожный сервис и сельское хозяйство», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Торги организовывались комитетом по конкурентной политике Подмосковья ГКУ «Региональный центр торгов». В среднем площадь участков варьируется от восьми до 19 соток.