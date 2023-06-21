21 июня 2023, 08:43
Еще 6 участков дорог отремонтировали в Химках за 2 месяца
Ремонт дорог в Химках завершен на 70%. Асфальт обновили на шести участках дорог из 10.
Первым делом обновили дорожное полотно в деревнях Жилино и Саврасово, на улице Спартаковской, в кварталах Свистуха и Вашутино, на съезде с улицы Первомайской около домов №69 и №77.
Реклама
Так, на Вашутинском шоссе рабочие заменили бортовой камень, асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах. В Коммунальном проезде в Вашутино обустроили новый тротуар. На Спартаковской улице заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и отремонтировали тротуары, заменили бортовой камень и остановочные павильоны.
Все работы проведены в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».
«Всего в этом году мы капитально отремонтируем десять участков дорог общей площадью более 95 тысяч квадратных метров и протяженностью более 11 километров», – рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Сейчас ремонт ведется на улице Маяковского. Там дорожные службы демонтируют старый и устанавливают новый бортовой камень. После экспертизы качества проведенных работ приступят к нанесению линейной и пешеходной разметки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о недопустимости заброшенных строек в центре городов региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Дороги
Реклама
Реклама