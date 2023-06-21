Подмосковье 21 июня 2023, 08:43 Еще 6 участков дорог отремонтировали в Химках за 2 месяца

Читать 360tv в

Ремонт дорог в Химках завершен на 70%. Асфальт обновили на шести участках дорог из 10.

Первым делом обновили дорожное полотно в деревнях Жилино и Саврасово, на улице Спартаковской, в кварталах Свистуха и Вашутино, на съезде с улицы Первомайской около домов №69 и №77.

Реклама

Так, на Вашутинском шоссе рабочие заменили бортовой камень, асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах. В Коммунальном проезде в Вашутино обустроили новый тротуар. На Спартаковской улице заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и отремонтировали тротуары, заменили бортовой камень и остановочные павильоны.

Все работы проведены в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

«Всего в этом году мы капитально отремонтируем десять участков дорог общей площадью более 95 тысяч квадратных метров и протяженностью более 11 километров», – рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Сейчас ремонт ведется на улице Маяковского. Там дорожные службы демонтируют старый и устанавливают новый бортовой камень. После экспертизы качества проведенных работ приступят к нанесению линейной и пешеходной разметки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о недопустимости заброшенных строек в центре городов региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».