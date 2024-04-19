Подмосковье 19 апреля 2024, 13:49 Еще 6 тысяч территориальных зон Подмосковья внесли в ЕГРН Фото Минимущества

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Сведения о границах более 5,7 тысячи территориальных зон Подмосковья внесли в реестр недвижимости с начала года. Новый список доступен на сайте Росреестра «Публичная кадастровая карта».

По словам исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Московской области Андрея Таланова, внесение в ЕГРН сведений о территориальных зонах даст полные и точные сведения для эффективной работы.

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«Это положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона и будет способствовать достижению высоких показателей Национального рейтинга по эффективному управлению земельными ресурсами на территории Подмосковья», — рассказал Таланов.

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