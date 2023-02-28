Подмосковье 28 февраля 2023, 11:44 Еще 6 строительных проектов одобрили в Подмосковье за неделю

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За неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома и 12 нежилых объектов. Еще шесть зданий получили разрешение на строительство. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Среди введенных в эксплуатацию домов — два здания на 1299 квартир в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном и на 1275 квартир в ЖК «Мытищи Парк». Также достроили школу на 1150 мест и детский сад на 200 мест в Красногорске, завершили реконструкцию производственного здания в Подольске, возвели торговый корпус в Мытищах и резервуарный парк глицерина в Пушкино.

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Разрешение на строительство получили крытый ледовый каток комплекса «Снегири» в Истры, здание обезжелезивания в Талдоме, пункт общественного питания в Мытищах, магазин в Балашихе и другие объекты.

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