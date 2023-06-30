Подмосковье 30 июня 2023, 11:52 Еще 6 стоматологических поликлиник привели к единому стандарту в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Проект по перезагрузке стоматологических поликлиник запустили в Подмосковье в этом году. По нему в порядок привели уже шесть государственных учреждений.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, проект направлен на приведение стоматологий региона единому стандарту. По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, это позволяет создать комфортные условия для пациентов. Перезагрузку уже прошли поликлиники в Домодедове, Балашихе, Можайске, Мытищах и Серпухове.

Реклама

««Перезагрузка» позволяет стандартизировать процессы в работе стоматологических поликлиник. Создать комфортные зоны ожидания приема врача, установить удобную навигацию в едином стиле, а также провести работу над ранним выявлением онкологии полости рта. Кроме того, в рамках проекта открываются дополнительные детские кабинеты, чтобы повысить доступность стоматологической помощи детскому населению» - сказала она.

Всего в проекте примет участие 31 организация Подмосковья в этом году. После этого практику тиражируют на другие учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».