Подмосковье 13 сентября 2023, 11:11 Еще 6 социальных объектов построили в Подмосковье при поддержке инвесторов Группа "Самолет"

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Еще шесть школ и детских садов построили в Подмосковье при поддержке инвесторов. Разрешение на ввод объектов выдали группе «Самолет».

Новые школы появились в жилых комплексах «Пригород Лесное» в Ленинском округе, «Спутник» в Красногорске, детские сады — в ЖК «Люберцы», «Мытищи Парк» и «Большое Путилково». Поликлинику открыли в комплексе «Люберцы».

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