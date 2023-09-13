13 сентября 2023, 11:11
Еще 6 социальных объектов построили в Подмосковье при поддержке инвесторов
Еще шесть школ и детских садов построили в Подмосковье при поддержке инвесторов. Разрешение на ввод объектов выдали группе «Самолет».
Новые школы появились в жилых комплексах «Пригород Лесное» в Ленинском округе, «Спутник» в Красногорске, детские сады — в ЖК «Люберцы», «Мытищи Парк» и «Большое Путилково». Поликлинику открыли в комплексе «Люберцы».
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