Подмосковье 16 июня 2023, 10:22 Еще 6 сирот из Красногорска получили сертификаты на покупку жилья

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Глава Красногорска вручил сертификаты на покупку жилья сиротам. Теперь еще шесть рябят смогут приобрести собственное жилье в Подмосковье.

Торжественное мероприятие состоялось в главном доме усадьбы «Знаменское — Губайлово». Реализовать сертификат можно в течение года с момента выдачи. Новая федеральная мера поддержки действует в округе с этого года и уже успела доказать свою эффективность.

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«Эти сертификаты <…> позволят выбрать точку, которая удобна. Это большой шаг с точки зрения и гарантий, которые дает государство», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Глава округа добавил, что всего до конца года по региональной госпрограмме собственными квадратными метрами обеспечат 18 ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что реновация ускорит решение проблем с ветхим жильем в регионе.

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