Еще 6 самосвалов с незаконными отходами задержали в Подмосковье

Инспекторы эконадзора Министерства экологии Подмосковья продолжают проверять нелегальную перевозку отходов и образование незаконных свалок в регионе. Недавно новые проверки состоялись в Истре, Красногорске, Богородском и Щелкове.

«В Истре, Красногорске и Богородском совместно со специалистами Главного управления содержания территорий был проверен 61 большегрузный самосвал. У шести водителей не оказалось документов на право транспортировки строительных отходов, в их отношении составлены протоколы, три самосвала задержаны полицией», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Как добавил министр, еще три грузовика были задержаны в Щелкове — их водители попробовали несанкционированно сбросить строительный мусор. Всего с начала недели в Подмосковье вынесли 51 постановление об административном наказании, общая сумма штрафов оказалась больше 1,6 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о серьезных штрафах за незаконные свалки в Подмосковье. Благодаря ним уже удалось снизить количество жалоб.