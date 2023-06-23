Подмосковье 23 июня 2023, 21:36 Еще 6 прудов и озер приведут в порядок в Одинцове

Читать 360tv в

Шесть водоемов очистят в городском округе Одинцово по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер». Специалисты приведут в порядок Большой Немчиновский пруд и водные каскады в деревнях Захарово и Зайцево.

«Важно, что инициатива правительства находит поддержку и одобрение у жителей, количество участников мероприятий с каждым годом растёт. И мы планируем увеличивать количество акций для сохранения природы и экологии Московской области», — отметил начальник территориального управления Звенигорода Виталий Гончаревский.

Реклама

В очистку каждого водоема входит целый комплекс мероприятий, среди которых уборка сухостоя, сбор мусора со дна и поверхности и уборка ила. Мероприятия проводят бригады специалистов и местные жители, которые активно участвуют в субботниках с весны.

Губернаторский проект «100 прудов и озер» проводится с 2021 году. Всего в этом году в Подмосковье очистят около 40 водоемов. Список объектов составили по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

«В Бронницах, Луховицах, Наро-Фоминске, Воскресенске и Щелкове прошу обратить внимание на те объекты, которые мы привели в порядок, чтобы они еще раз не превращались в место, которое разочаровывает наших жителей», — заявил Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».