Подмосковье 15 сентября 2023, 17:29 Еще 6 подъездных дорог к СНТ отремонтировали в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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В Подмосковье отремонтировали еще шесть дорог, ведущих к СНТ. Их общая протяженность составила более 6,4 километра.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, программа ремонта подъездов дорог к СНТ выполнена в регионе более чем на 30%. По словам главы ведомства Алексея Гержика, работы провели в Щелкове, Мытищах, Клину, Дмитрове и Наро-Фоминске.

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«На шести объектах в Домодедове, Сергиевом Посаде, Богородском, Талдоме и Дмитрове ремонт продолжается», — сказал он.

Проезд стал комфортнее к СНТ «Планер», «Зодчий», «Мастер», «Аметист», «Полесье», «Козино», «Вишенка», «Пчелка», «Вертолет» и «Эврика». Всего в этом году планируют привести в порядок 13 объектов к 53 садовым товариществам.

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