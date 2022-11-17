17 ноября 2022, 11:56
Еще 6 детских и спортивных площадок откроют в Подольске до конца года
Шесть современных детских и спортивных площадок откроют в Подольске до конца года. Это сделают по программе «Инициативное бюджетирование». Места для их установки предложили сами жители.
Чтобы присоединиться к программе «Инициативное бюджетирование», нужно обратиться в администрацию городского округа. Так поступили в начале года жители улицы Ленина.
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Теперь всего за неделю в их дворе появился новый игровой комплекс с качелями и песочницей.
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В микрорайоне Климовск сейчас также завершается строительство новой площадки. Там уже провели освещение. Появится газон, уже устанавливают ограждения и малые архитектурные формы.
Затем обустроят покрытие из модульной резиновой плитки. Оно отличается долговечностью, а отдельные плитки легко заменить, если они будут испорчены.
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Подольск
Дети
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