Подмосковье 17 ноября 2022, 11:56 Еще 6 детских и спортивных площадок откроют в Подольске до конца года

Читать 360tv в

Шесть современных детских и спортивных площадок откроют в Подольске до конца года. Это сделают по программе «Инициативное бюджетирование». Места для их установки предложили сами жители.

Чтобы присоединиться к программе «Инициативное бюджетирование», нужно обратиться в администрацию городского округа. Так поступили в начале года жители улицы Ленина.

Реклама

Теперь всего за неделю в их дворе появился новый игровой комплекс с качелями и песочницей.

Реклама

В микрорайоне Климовск сейчас также завершается строительство новой площадки. Там уже провели освещение. Появится газон, уже устанавливают ограждения и малые архитектурные формы.

Затем обустроят покрытие из модульной резиновой плитки. Оно отличается долговечностью, а отдельные плитки легко заменить, если они будут испорчены.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.