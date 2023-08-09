Подмосковье 09 августа 2023, 13:48 Еще 6 пешеходных дорожек благоустроят в Воскресенске в августе пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Шесть пешеходных дорожек благоустроят в поселке имени Цюрупы и в микрорайоне Новлянский в Воскресенске. Работы завершат к 16 августа.

Сейчас рабочие асфальтируют три новые дорожки на улице Зелинского и две в сквере на улице Цесиса. Затем приступят к благоустройству дорожки в поселке имени Цюрупы, которая ведет от дома № 47 на Советской улице до детского сада № 12.

Новые тротуары обустраивают на месте протоптанных народных троп по губернаторской программе «Пешком». С их помощью жители могут сократить путь до школ и детских садов, больниц и железнодорожных станций.

«Жители хорошо воспринимают эту работу, так как пользуются народными тропами довольно активно. Чтобы в любую погоду можно было без труда пройти по сокращенному маршруту, делаем удобные и благоустроенные пешеходные направления», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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