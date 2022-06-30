Еще 6 отраслей импортозамещения начнут получать поддержку в Подмосковье

В Подмосковье расширили перечень видов деятельности, которые входят в импортозамещение. Ранее в перечне была только 21 отрасль, теперь же список расширяется до 27 позиций.

«Актуализация перечня тех, кто может получать меры поддержки в рамках импортозамещения, обусловлена меняющейся сегодня структурой рынка в части присутствия иностранных компаний в России», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Например, будут поддерживать производство безалкогольных напитков, в том числе для детского питания. В перечень вошло производство бумаги — это было особенно важно сделать на фоне падения импорта из-за рубежа. Вошла в список металлургическая отрасль, кроме машин и оборудования. Поддерживаться будет производство летательных аппаратов и деталей к ним, в том числе для космоса.

Отдельную строчку занимает производство игрушек и игр для детей. Дело в том, что импорт в этой сфере тоже значительно сократился — сразу на 15 миллионов долларов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

«Закон, принятый ранее Мособлдумой, предусматривающий поддержку предпринимателей Подмосковья в рамках импортозамещения, зарекомендовал себя как эффективный. К примеру, подмосковные инвесторы активно берут землю за один рубль. В рамках этой программы поступило 65 обращений, уже 12 инвесторов получили 15 участков», — добавил Брынцалов.

В перечне также находится выращивание некоторых культур, например зерновых и корнеплодных, разведение птицы, производство пищевых продуктов, кожаных, тканевых изделий, обработка древесины, выпуск лекарств и некоторые другие позиции.