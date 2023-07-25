Подмосковье 25 июля 2023, 12:23 Еще 6 одноуровневых переходов через железную дорогу построят в Подмосковье Московская железная дорога

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Еще шесть одноуровневых переходов через железнодорожные пути начали строить в Подмосковье. Они появятся на остановочных пунктах Акри и Тесна Павелецкого направления, на Портновской Белорусского направления и станции Электросталь Горьковского направления.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, переходы оснастят световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. На них организуют накопительные площадки S-образной формы, чтобы пешеход мог сконцентрировать внимание на движении поездов.

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Ранее одноуровневые пешеходные переходы начали строить на станциях Львовская, Шарапова охота и Чепелево Курского направления МЖД. Всего в этом году планируют построить 17 таких объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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