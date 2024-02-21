Подмосковье 21 февраля 2024, 17:44 Еще 6 новых мусоровозов вывели на маршруты в Люберцах пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» выпустил на маршруты в Люберцах шесть новых мусоровозов МАЗ. Машины уже приступили к сбору смешанных отходов из серых баков.

В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что каждая машина рассчитана на 16 кубометров отходов. С учетом мощной прессовки, в мусоровоз можно загрузить содержимое более 110 обычных серых контейнеров.

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Компания «ЭкоЛайн-Воскресенск» продолжает модернизировать инфраструктуру по сбору и вывозу отходов. На эти цели компания направила около одного миллиарда рублей.

Ежедневно с территории Воскресенского кластера, в который входят Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск и Шатура, вывозят 14 тысяч кубометров отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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