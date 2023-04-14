Подмосковье 14 апреля 2023, 10:09 Еще 6 НКО в Подмосковье получат субсидию на культурные проекты Министерство культуры и туризма Московской области

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Новые концерты и фестивали проведут в подмосковных городах благодаря региональной субсидии. В Министерстве культуры и туризма рассказали, какие проекты получили финансовую поддержку.

Экспертный совет определил шесть проектов от некоммерческих организаций, которые получат субсидию. На это предусмотрено 15 миллионов рублей.

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Центр развития русской культуры, традиций и эколого-просветительской деятельности «Русский лес» проведет фестиваль «Традиция». Это литературно-музыкальное событие состоится в заповеднике Александра Пушкина.

Центр познавательного туризма «Коломенский посад» с помощью субсидии реализует свой новый проект «Арткоммуналка. Веничкина кухня», а Центр развития культуры и искусств «Дарование» подготовит спектакль «Мюзикл вместе».

Дошкольная образовательная организации «Мозаика» проведет фестиваль «Поле: Тело», а Центр развития предпринимательства организует серию концертов.

Еще один проект — это фестиваль-праздник детской анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона». Его проведут в детском саду № 13 «Сказка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.