Подмосковье 10 апреля 2023, 15:49 Еще 6 населенных пунктов Клина получат газ по президентской программе в 2023 году Фото: Данила Кирьянов / Данила Кирьянов

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Сотрудники «Мособлгаза» выполнили пусконаладочные работы в первом доме в деревне Елино. Всего в 2023 году в Клину построят распределительные газопроводы в шести населенных пунктах.

Газ пришел в дом семьи Ланиных. Жители деревни подали заявку на газификацию своего дома в сентябре. По президентской программе трубу до границы участка подвели бесплатно. Семья оплатила только оборудование, прокладку газопровода по территории участка и подключение.

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«На данный момент ведутся активно работы в деревнях Елино, Никитское, Давыдково и Мисирево. Это самые большие деревни, и люди очень рады, что их подключают», — отметила начальник сектора отдела по работе с территориями Давыдковского территориального участка Анастасия Лютина.

До конца года в Клину к газу планируют подключить 146 домовладений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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