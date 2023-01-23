Подмосковье 23 января 2023, 11:46 Еще 6 молодых семей из Красногорска получили субсидии на покупку квартир

Читать 360tv в

Выплаты на покупку жилья получает еще шесть молодых семей из Красногорска. Им выдали свидетельства о праве на получение поддержки. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

У Яны и Вячеслава Котелевских две дочери. Более пяти лет они жили в съемной квартире, и теперь смогут приобрести собственную квартиру.

Реклама

Среди получателей поддержки также семья Домбровских. Долгое время они жили в служебной квартире, но после рождения сына задумались о покупке собственной недвижимости. В этом им сможет помочь субсидия.

Реклама

«Очень благодарны за предоставленную финансовую помощь! С огромным желанием и воодушевлением уже начали присматривать варианты квартир по ближе к детскому саду и школе!» — поделилась Клавдия.

Стать участником программы могут семьи до 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье.

Ранее губернатора Андрей Воробьев пригласил в музей желавшего встретиться с ним школьника и его семью. Они побывали на выставке в «Новом Иерусалиме».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».