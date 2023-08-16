Подмосковье 16 августа 2023, 11:44 Благоустройство шести лесопарков Подмосковья завершится к концу года Мособлдума

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До конца 2023 года в Подмосковье откроют шесть лесопарков. Еще 13 объектов вошли в программу благоустройства в следующем году, сообщили в Мособлдуме.

Как рассказал заместитель министра благоустройства Подмосковья Денис Чижик, до конца года откроют лесопарки во Фрязине, Истре, Домодедове, Люберцах, Ленинском округе и Подольске. В следующем году они появятся в Химках, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Лыткарине, Звенигороде, Одинцове, Клину, Чехове, Красногорске, Пушкино, Истре, Балашихе и Ленинском округе. Одно из таких мест недавно открылось в Электростали.

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Как отметил глава комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, важно также уделять внимание местам, которые не являются лесопарками, но люди проводят там много времени.

«В этом году мы запустили пилотный проект, чтобы очистить такие места. Пока намечено 20 площадок, в октябре мы подведем итоги, и, возможно, в следующем году уже появится и такая программа», — сказал он.

Шапкин добавил, что важно также уделять внимание обработке территорий от клещей и развитию бизнеса в парках.

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