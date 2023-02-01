Подмосковье 01 февраля 2023, 12:21 Еще 6 лесопарков благоустроят в Подмосковье в 2023 году

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В 2023 году в Подмосковье благоустроят еще шесть лесопарков. Работы проведут по программе «Парки в лесу», инициированной губернатором Андреем Воробьевым. С 2021 года в Московской области таким образом преобразились 12 территорий.

«Благоустройство лесопарков — это сложная и трудоемкая работа. Лесопарковые территории, как правило, большие и имеют уникальную экосистему. Поэтому здесь важно проводить работы бережно, чтобы не навредить природной среде», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В текущем году работы пройдут в Подольске, Фрязине, Люберцах, Ленинском округе, Истре и Домодедове. Кроме того, приступят к проектированию еще семи лесопарков в Балашихе, Одинцове, Ленинском округе, Коломне, Химках и Наро-Фоминске.

В парках появится все, что требуется для активного и спокойного отдыха: спортплощадки, скамейки, уличное освещение и многое другое.

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