Подмосковье 20 марта 2023, 11:33 Еще 6 компаний приступили к созданию промышленных объектов на льготной земле за рубль в Подмосковье

Читать 360tv в

Шесть компаний из Подмосковья начали строить объекты по программе «Земля за рубль». На них будут выпускать средства защиты растений, рентгеноконтрастные средства и многое другое. Об этом рассказала зампред правительства региона – глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что программа действует в Подмосковье уже год. Объем инвестиций в еще шесть компаний превысил восемь миллиардов рублей. На предприятиях создадут более тысячи рабочих мест.

Реклама

Среди получивших землю – компания «Випс-Мед», которая займется выпуском рентгеноконтрастных средств, а также «Аравия», которая расширит производство компонентов эмульсий и кремов. Участок также получил завод «Тонар», который будет изготавливать оси для прицепов и полуприцепной техники. В проект вложили более 800 миллионов рублей. На заводе смогут трудоустроиться 80 человек.

Реклама

Строительство нового завода также началось в Богородском – там наладят выпуск электронной продукции для стрелкового оружия компании «Зенит». Кроме того, в Подмосковье откроется научно-производственный центр для разработки средств защиты растений «Август».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».