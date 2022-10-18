Компании Подмосковья заключили новые соглашения на экспорт в 5 стран | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 10:48 Компании Подмосковья заключили новые соглашения на экспорт в 5 стран

Читать 360tv в

Экспортные контракты в сентябре заключили шесть компаний из Подмосковья. Их сумма превысила 800 тысяч долларов. Об этом рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Контракты заключили с партнерами из Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, Вьетнама и Суринама, рассказала глава министерства. Помощь при этом оказал Фонд поддержки ВЭД.

Реклама

Среди заключенных договоров — экспорт в Белоруссию кормов для животных на сумму 415 тысяч долларов, а также поставка косметики во Вьетнам на сумму 300 тысяч долларов, рассказала Екатерина Зиновьева.

Реклама

Исполнительный директор фонда Алекс Плетнев рассказал, что одна из компаний заключила договор на поставку консервов из овощей в Суринам после участия в международной выставке WorldFood Istanbul 2022.

«Компания была представлена на групповом стенде Московской области, организованном региональным фондом ВЭД. Все организационные расходы, в числе которых аренда площадей и оборудования для стенда, его застройка, оплата регистрационных сборов и многое другое, фонд взял на себя», — рассказал он.

Также благодаря поддержке фонда компания по производству синтетического сапфира из Черноголовки заключила соглашение с Южной Кореей на сумму 60 тысяч долларов. Еще две организации будут экспортировать промышленное оборудование и фотополимеры для 3D-печати.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.