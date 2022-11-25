Подмосковье 25 ноября 2022, 12:45 Еще 6 кабинетов для пациентов с хроническими болезнями сердца открыли в больницах Подмосковья с начала года Unsplash

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Сеть кабинетов для наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью расширили в Подмосковье. С начала года в больницах и поликлиниках региона открыли еще шесть таких пунктов.

«В кабинетах для пациентов с хронической сердечной недостаточностью ведет прием врач-кардиолог. Он проводит инструментальную и лабораторную диагностику, назначает лечение», — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Московской области Евгений Кустов.

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В 2021 году в регионе было открыто 50 таких пунктов, в 2022-м к ним прибавилось еще шесть. За консультацией и помощью в них обратились уже более 44 тысяч раз.

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Кабинеты работают в больницах Люберец, Жуковского, Химок, Видного и других городов.

В 2023 году в Подмосковье запланировано открыть 56 новых социальных объектов, о чем сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди них — поликлиники, ФАПы и амбулатории.

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