25 ноября 2022, 12:45
Еще 6 кабинетов для пациентов с хроническими болезнями сердца открыли в больницах Подмосковья с начала года
Сеть кабинетов для наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью расширили в Подмосковье. С начала года в больницах и поликлиниках региона открыли еще шесть таких пунктов.
«В кабинетах для пациентов с хронической сердечной недостаточностью ведет прием врач-кардиолог. Он проводит инструментальную и лабораторную диагностику, назначает лечение», — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Московской области Евгений Кустов.
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В 2021 году в регионе было открыто 50 таких пунктов, в 2022-м к ним прибавилось еще шесть. За консультацией и помощью в них обратились уже более 44 тысяч раз.
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Кабинеты работают в больницах Люберец, Жуковского, Химок, Видного и других городов.
В 2023 году в Подмосковье запланировано открыть 56 новых социальных объектов, о чем сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди них — поликлиники, ФАПы и амбулатории.
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