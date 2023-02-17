Подмосковье 17 февраля 2023, 12:00 Еще 6 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал еще шесть госзакупок за неделю. Подрядчиков найдут на ремонтные работы и благоустройство.

Среди закупок — поставка программно-аппаратных комплексов для контроля загрязнения воздуха, благоустройство набережной реки Осетр в Зарайске и пешеходной зоны в центре Вереи в Наро-Фоминске.

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Также регион найдет подрядчика на ремонт дороги Звенигород — Аксиньино — Николина — Гора — Ларюшино вблизи деревни Палицы.

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В Истре проведут капитальный ремонт Первомайской школы, а в Павловском Посаде приведут в порядок поликлинику № 3.

Подробнее о закупках можно узнать на портале ЕАСУЗ.

Ранее глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин доложил губернатору Андрею Воробьеву о благоустройстве еще 400 мест в Подмосковье в 2023 году. Это парки, скверы, набережные и другие объекты.

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