Подмосковье 18 мая 2023, 15:43 Еще 6 госзакупок на ремонты зданий и поставку пожарных цистерн опубликовали в Подмосковье Unsplash

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал новые госзакупки в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. В регионе требуется провести ремонты зданий и дорог, а также приобрести пожарную технику.

В рамках программы «Безопасность Подмосковья» объявлена закупка на поставку 22 пожарных автоцистерн. В Ступине ищут подрядчика на капитальный ремонт местного дворца культуры, а в Домодедове — на капитальный ремонт дороги от деревни Шишкино до Тупицино.

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Администрация Коломны закупает наборы для детского творчества и игры, а в Видновском лесопарке планируют провести работы по благоустройству территории. В школу-интернат для слепых и слабовидящих детей в Королеве требуется поставка специальных устройств для чтения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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