Подмосковье 27 июня 2023, 15:02 Еще 6 фельдшерско-акушерских пунктов построят в Подмосковье к концу года фото минстроя мо

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Новые фельдшерско-акушерские пункты и появятся в трех городских округах Подмосковья до конца года. Сейчас ведется проектирование объектов, рассказали в Минстройкомплекса.

Как сообщили в ведомстве, ФАПы построят в поселке Жуково в Солнечногорске, деревнях Дор и Дубравника, а также в селе Ивашково в Шаховской, в селе Спасс и деревне Ботово в Волоколамске.

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Каждый пункт будет рассчитан на 36 посещений в смену. Их площадь составит 200 квадратных метров. Там оборудуют кабинет фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, а также прививочный кабинет и двухместную палату для длительного пребывания. Пункты оснастят современным оборудованием, в том числе ЭКГ, дефибриллятором и другим. По необходимости туда будут выезжать узкие специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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