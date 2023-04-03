Подмосковье 03 апреля 2023, 11:38 Еще 6 домов и 12 таунхаусов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю Министерство жилищной политики Московской области / Застройщик 3-RED

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Шесть жилых домов и 12 таунхаусов поставили на кадастровый учет в Подмосковье на прошлой неделе. Теперь их владельцы смогут зарегистрироваться по месту жительства, записать детей в школы и детские сады.

Больше всего объектов получили кадастровые номера в Истре — 12 таунхаусов в ЖК «Кембридж». На кадастровый учет также поставили МКД на 709 квартир в ЖК «Новотомилино» (Люберцы), дом на 217 квартир в ЖК «Резиденция Сколково» (Одинцово), жилой дом на 142 квартиры в ЖК «Кратово ГрадЪ» (Красногорск), дом на 100 квартир в ЖК «Лунево» (Солнечногорск), МКД на 62 квартиры в ЖК «Видный город» (Ленинский округ) и дом на 22 квартиры в коттеджном поселке «Сорочаны» (Дмитровский округ).

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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