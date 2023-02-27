Подмосковье 27 февраля 2023, 09:56 Еще 6 автобусов с USB-зарядками для телефона запустили в Воскресенске

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Первая партия из шести новых автобусов прибыла в Воскресенск. Все они уже вышли на линию. Всего городской округ получит в этом году 19 современных автобусов, оборудованных USB-зарядками для телефона и всем необходимым для комфортных поездок.

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Новые автобусы удобные и для пассажиров, и для водителей. Для безопасности в них установлены дополнительные поручни, камеры видеонаблюдения, оборудована специальная площадка для маломобильных граждан.

В салоне есть электронное табло с информацией об остановках и USB-порты для зарядки гаджетов.

Во время первого визита на городской автовокзал временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин пообещал жителям решить все вопросы, касающиеся расписания общественного транспорта.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и правительства Московской области мы эти вопросы решим», — сказал на встрече временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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