Подмосковье 20 декабря 2023, 11:15 Еще 585 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга» Минздрав МО

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Программу «Приведи друга» запустили в Подмосковье в прошлом году, и за это время она показала высокую результативность. Благодаря действующим сотрудникам, в больницы и поликлиники региона трудоустроились 585 новых специалистов.

Смысл программы — во взаимовыгодном сотрудничестве. Больница получает нового специалиста, а приведший его сотрудник — денежную премию. За врача платят до 50 тысяч рублей, за фельдшера или медсестру — до 25 тысяч.

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«В Подмосковье внедрен целый комплекс мер соцподдержки для медработников. Программы касаются и решения жилищного вопроса, и денежных выплат. Благодаря программе „Приведи друга“, в Подмосковье трудоустроились 585 медработников, из них более 330 — в этом году», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Больше всего сотрудников по программе устроились в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Раменского, Реутова и Пушкино.

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