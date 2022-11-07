Еще 58 сел и деревень Подмосковья получат газ | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 14:33 Еще 58 сел и деревень Подмосковья получат газ

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На ближайшей неделе работы по догазификации начнутся в 58 селах и деревнях Подмосковья. Это населенные пункты в Дмитрове, Мытищах, Солнечногорске и других округах региона.

«Мособлгаз» провел работы по догазификации уже в 2410 населенных пунктах Подмосковья. Было построено свыше 2,4 тысячи километров коммуникаций.

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Чтобы подключить дом к газу, необходимо подать заявку онлайн или в офисах компании.

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.